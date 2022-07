A Caixa Econômica Federal oferece um cartão de crédito do Caixa Tem especial, com contratação gratuita, para aqueles clientes que tiverem uma conta poupança social digital na plataforma.

O Caixa Tem é um aplicativo que foi criado ainda em 2020 com o intuito de ser uma ferramenta de repasse do auxílio emergencial, mas com o passar do tempo, foi se mostrando útil para a Caixa e ganhando ainda mais funções.

O cartão de crédito, umas das atualizações da plataforma, oferece uma série de vantagens como anuidade zero, cartão adicional grátis, zero taxas de manutenção, cartão virtual, vantagens do programa Vai de Visa, além de permitir a realização de compras no exterior.

O limite do crédito pode variar de acordo com o perfil de cada usuário e a instituição promete uma aprovação rápida mediante a realização de uma análise de crédito.

Descubra como conseguir um cartão de crédito do Caixa Tem

O cliente pode solicitar o cartão de crédito pelo próprio aplicativo da Caixa Tem, disponível para Android e iOS, de forma prática e simples.

Para isso, basta clicar no menu “Cartão de crédito” dentro da plataforma, selecionar a opção “Quero meu cartão”, confirmar os dados pessoais que vão aparecer na tela, ler e aceitar os termos e condições impostas, criar uma senha, e pronto.

Cartão de crédito virtual

As compras em lojas online oferecem uma grande praticidade para o consumidor. Afinal, utilizando apenas o celular e sem precisar sair de casa, é possível ter acesso aos mais diversos produtos e preços.

No entanto, adicionar o cartão de crédito na internet para realizar o pagamento pode acabar gerando um certo receio.

Para oferecer maior segurança ao usuário, o cartão de crédito da Caixa Tem oferece a opção do cartão virtual, que pode ser gerado gratuitamente pelo aplicativo Cartões Caixa.

Com ele, a cada nova compra realizada virtualmente pelo consumidor, um novo código de segurança será gerado, de forma a evitar fraudes e outros problemas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!