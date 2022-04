A pessoa que tem conta no Caixa Tem deve ficar atenta aos depósitos que são feitos na plataforma.

Criado em 2020 como ferramenta de repasse do auxílio emergencial, o aplicativo se tornou bastante útil para a Caixa Econômica Federal (CEF).

Isso porque ele serve de apoio para o pagamento de diversos outros programas, como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o Auxílio Brasil.

Além deles, o Programa de Integração Social (PIS) e o Vale Gás também são contemplados pelas funcionalidades da plataforma.

Dessa forma, o cidadão deve ficar atento para não perder nenhum benefício que foi depositado em sua conta. Confira a seguir se é seu caso e como consultar a quantia oferecida que tenha sido esquecida.

Quem tem conta no Caixa Tem pode receber dinheiro extra; veja como consultar

Primeiramente, para consultar se tem direito ao dinheiro extra, a pessoa deve baixar o aplicativo disponibilizado pela Caixa Econômica Federal em dispositivos Android ou iOS.

Em seguida, ela deverá fazer um cadastro na plataforma. Basta abrir o Caixa Tem e clicar em “Cadastre-se”.

Feito isso, coloque os seus dados pessoais: CPF, nome completo, número do telefone celular, data de nascimento, CEP e endereço de e-mail;

Logo após, você deverá criar uma senha de acesso a partir de seis dígitos. Depois disso, vá até o seu e-mail e procure a mensagem “Login Caixa” para validar seu cadastro.

Na sequência, você deverá voltar ao app e clique na opção “Liberar acesso” e valide seu celular conforme as instruções que aparecerem na tela.

Tendo feito esse passo a passo, você terá oficializado sua conta no Caixa Tem e possuirá à sua disposição todas as funcionalidades do aplicativo podendo conferir se tem direito a algum dinheiro esquecido.

