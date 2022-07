Dinheiro de furto milionário ao Banco do Brasil, em Anápolis, é bloqueado dois anos depois

O dinheiro furtado na maior agência do Banco do Brasil em Anápolis foi bloqueado dois anos depois do crime. A Polícia Civil cumpriu o mandado durante uma operação em Joinville (SC), denominada Caixeiros do Sul.

O valor que foi levado pelos bandidos, em abril de 2020, é de R$ 1 milhão, o correspondente ao que foi alvo de mandado judicial.

Também foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão no âmbito da operação, todos em Joinville.

O dinheiro em questão foi roubado da agência da Rua 15 de dezembro, no Centro de Anápolis. Quatro suspeitos saíram de Brasília para cometer o crime.

De acordo com as investigações, para entrar no banco, os criminosos teriam cortado toda a comunicação dos sistemas de segurança. Em seguida, utilizaram ferramentas específicas para conseguir danificar o cofre e furtar a quantia milionária.

Foi ainda possível identificar que alguns funcionários da empresa de segurança responsável pelos cuidados do local teriam facilitado a invasão do grupo.