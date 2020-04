Bandidos conseguiram arrombar maior agência do BB em Anápolis sem alarme disparar

Valor furtado dos cofres ainda não foi totalmente calculado, mas estava segurado

Maior agência do Banco do Brasil em Anápolis, a unidade da Avenida 15 de Dezembro, no Centro da cidade, foi arrombada na madrugada deste domingo (26).

Alguns fatos chamam a atenção e intrigaram os policiais que atenderam a ocorrência.

O alarme não teria disparado no exato momento em que o furto aconteceu. Quando a viatura chegou, apenas as ferramentas usadas pelos bandidos estavam no local.

A gerência do estabelecimento foi acionada pela Polícia Civil e a agência passou por perícia em seguida.

O Portal 6 apurou que o valor furtado dos cofres ainda não foi totalmente calculado, mas estava segurado.

A prisão dos suspeitos ainda não foi confirmada pela Polícia Militar.

Mais informações a qualquer momento.

