Estado aguarda notificação do Ministério da Saúde para vacinar crianças a partir de 03 anos contra Covid-19

A vacinação de crianças a partir de 03 anos contra a Covid-19 ainda não tem data para começar em Goiás. Isso porque a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) não recebeu, até o momento, nota técnica do Ministério da Saúde (MS) referente à imunização.

Na última sexta-feira (15), o MS recomendou que estados e municípios ampliassem a imunização para o público alvo. A decisão ocorreu após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso da Coronavac para pessoas nessa faixa etária. Até então, o Brasil só tinha uma vacina liberada para crianças de 05 anos ou mais – a Pfizer.

Ao Portal 6, a SES diz que avalia, junto ao Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de Goiás (Cosems-GO), a possibilidade de início da vacinação ainda nesta semana. A decisão será formalizada por meio de Nota Técnica Estadual, a ser enviada aos municípios.

Segundo a pasta, a medida considera o pronunciamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e posicionamentos favoráveis dentro do Ministério da Saúde. O quantitativo de doses da Coronavac no estado também é levado em conta.

Já as prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis alegam que imunização das crianças de 03 a 05 anos depende da notificação do Ministério da Saúde ou de posicionamento da Gestão Estadual. Apesar de ter emitido nota à imprensa, as secretarias comunicam que o estado ainda não foi oficialmente notificado.

Até esta segunda-feira, contudo, pelo menos seis capitais já iniciaram a nova etapa da vacinação. São elas: Fortaleza (CE), São Luís (MA), Belém (PA), Boa Vista (RR), Manaus (AM) e Salvador (BA) e Brasília (DF). No Rio de Janeiro, as crianças de 03 anos devem começar a ser imunizadas nesta quarta-feira (20).