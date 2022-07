Principalmente quando chegam aqueles dias mais frios, muitos se perguntam se é realmente necessário enfrentar o banho para lavar todo o corpo.

Diversas pessoas utilizam até mesmo a típica desculpa de que os europeus não possuem o costume de se lavarem todos os dias, considerando assim esta uma prática exclusiva dos brasileiros.

No entanto, no final o banho sempre vence e em algumas ocasiões acaba até mesmo se tornando uma ótima forma de se esquentar e também de relaxar.

O que muitos não sabem é que uma parte do corpo em específico não precisa ser levada diariamente. Por isso, separamos essa curiosidade que poucos sabem.

Esta é a parte do corpo que não precisa ser lavada todos os dias

O mistério finalmente chegou ao fim, a parte do corpo que não precisa ser lavada todos os dias é o cabelo, xodó principalmente das mulheres.

Porém, mesmo que não seja uma exigência lavar diariamente, alguns cuidados são essenciais para manter os fios saudáveis e brilhosos.

A verdade é que a frequência deve ser analisada de acordo com cada tipo específico de cabelo, textura e oleosidade. Mas, no geral, a maioria consegue permanecer limpo por ao menos três dias.

De acordo com especialistas da área da estética, a lavagem diária é indicada para aquelas pessoas que contam com os fios de textura mais fina, já que neste caso o óleo costuma se acumular mais rápido.

Já para aqueles que possuem uma textura mais grossa ou encaracolada, lavar todos os dias pode acabar prejudicando a saúde capilar e ainda fazer com que fique com uma aparência mais seca.

Além disso, existe também uma maneira correta de lavagem para garantir os cuidados com o cabelo.

Primeiro é importante aplicar o shampoo no couro cabeludo para limpá-lo. Em um segundo passo, o shampoo deve ser aplicado no restante do comprimento e massageado por cerca de dois minutos para que possa ser igualmente distribuído.

O próximo passo a ser seguido é a aplicação do condicionador, que também precisa ser massageado por cerca de três a cinco minutos.

É importante ressaltar que cada tipo de cabelo é único e justamente por isso, é essencial uma análise profissional para que seja possível identificar os cuidados ideais.

