Homem faz DNA em casa e descobre segredo que família tentava esconder

Em entrevista, homem deu detalhes de como mistério veio à tona

Gabriella Pinheiro - 19 de abril de 2024

(Foto: Freepik/ Freepik)

Após 72 anos, o canadense Paul McLister descobriu um segredo que a própria família tentava esconder, após realizar um exame de DNA em casa.

Isso porque, após a ação, o homem soube que a pessoa que chamava de irmã era, na realidade, a mãe biológica dele. Todo o caso foi descoberto no final de 2020.

Durante uma entrevista à emissora CTV News, Paul McLister contou que foi adotado, mas que, durante grande parte da vida, os seus pais adotivos nunca contaram a história de como o processo de adoção aconteceu.

Anos depois, em um determinado dia, os três filhos do canadense o deram um kit teste de DNA no intuito de fazer com que ele soubesse mais sobre as suas origens.

Foi após receber os resultados de um teste que ele foi surpreendido e descobriu que tinha um meio-irmão.

“Não sabíamos se éramos filhos da mesma mãe ou do mesmo pai”, disse.

A descoberta foi o bastante para que toda a família do canadense ficasse balançada. Logo após a revelação, a sobrinha dele resolveu mostrar uma foto da mãe biológica dele, Glória, grávida no fim de 1946.

Novamente, uma nova descoberta veio à tona.

“Acontece que quem eu pensava ser minha irmã era, na verdade, minha mãe biológica e minha sobrinha era minha irmã”, explicou.

De acordo com Paul, uma das hipóteses que ele acredita é que os pais biológicos tenham se conhecido por meio de alguma atividade atlética em Ontário ou Michigan após a Segunda Guerra Mundial.

Por conta do breve período de relacionamento, ele acredita que o pai nunca foi informado da existência dele, o que fez com que o avós, os pais da mãe dele, inventasse a história e fizesse com que a filha se passasse como irmã do rapaz.

“Eles inventaram toda essa história para tentar torná-la realidade, quando, na verdade, era um monte de mentiras. Uma das coisas mais surpreendentes sobre tudo isso é como isso foi mantido em segredo, como as pessoas do lado dos meus avós conseguiram manter isso em segredo”, alegou.

Além dos pais adotivos, Paul também soube que o marido dele e os sogros sabiam de todo o segredo. Já a irmã biológica dele, Beth, suspeitava da história.

“Quando descobrimos isso, minha irmã por parte de mãe me disse: ‘Por 50 anos, sempre pensei que você fosse meu irmão”, disse.

