Homem se dá mal ao tentar roubar joalheria quebrando vidro nos EUA

Um homem tentou roubar uma joalheria em Wisconsin (EUA) e acabou se dando mal. Uma pedra foi usada para quebrar o vidro onde as joias estavam guardadas, mas o ladrão não contava com o fato de o material ser resistente o suficiente para não quebrar com os golpes.

No vídeo, o homem joga a pedra no vidro nove vezes, mas ele sequer estilhaça, apenas trincando. Logo depois, uma funcionária chega para tentar impedir o homem e ele foge.

O incidente ocorreu há quase três semanas, mas a polícia divulgou os registros recentemente para tentar identificar o criminoso, que ainda não foi pego.

O carro que ele dirigia não tinha placa, o que dificultou a identificação.