Enchentes matam 13 pessoas e deixam 20 estudantes desaparecidas no Texas

Tempestade veio sem aviso e autoridades não tiveram tempo de emitir alertas de retirada à população afetada

Folhapress - 04 de julho de 2025

Enchentes causaram rastro de destruição no Texas. (Foto: Captura de Tela/Youtube/UOL)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Tempestades e enchentes relâmpago ao longo do rio Guadalupe, no estado americano do Texas, mataram pelo menos 13 pessoas e deixaram 20 estudantes que participavam de um acampamento de verão desaparecidas nesta sexta-feira (4), disseram autoridades dos Estados Unidos.

O condado de Kerr, a 105 quilômetros de distância da cidade de San Antonio, declarou estado de emergência por conta das chuvas. Dalton Rice, administrador do condado, disse que a tempestade veio sem aviso e que as autoridades não tiveram tempo de emitir alertas de retirada à população afetada.

“Nem mesmo o radar foi capaz de prever o que aconteceu. Foi em menos de duas horas”, disse Rice à imprensa. O xerife do condado, Larry Leitha, afirmou que o número de mortos, que inclui crianças, ainda deve aumentar.

O governo do estado acionou socorristas para procurar as 20 estudantes desaparecidas. Ela faziam parte de um grupo de 700 crianças que participavam de vários acampamentos de verão próximos ao rio Guadalupe, que transbordou ainda de madrugada. As meninas estavam no acampamento cristão para meninas Camp Mystic.

As outras crianças estão fora de perigo, mas permanecem ilhadas nas instalações do acampamento, disse a polícia, porque as estradas estão inacessíveis. O Camp Mystic está sem energia, água e sinal de internet.

O rio Guadualupe subiu oito metros em 45 minutos, informaram as autoridades locais. Os bombeiros acionaram centenas de voluntátios, 14 helicópteros e uma série de drone para procurar por pessoas ilhadas.

As chuvas devem permanecer intensas nos próximos dias.