Jovair Arantes é condenado pela Justiça a indenizar Walter Casagrande

Presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Goianiense, Jovair Arantes foi condenado a indenizar o comentarista Walter Casagrande, em R$ 10 mil, por danos morais.

A decisão foi da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Durante entrevista, Jovair proferiu insultos que ligavam Casagrande ao uso de drogas.

A declaração foi dada em 2021, quando os atletas e dirigentes do Atlético Goianiense seriam imunizados contra Covid-19, durante compromisso no Paraguai, pela Copa Sul-Americana.

Na ocasião, Casagrande criticou a atitude da equipe, pois boa parte da população ainda não havia recebido a vacina contra o vírus.

Em resposta, o dirigente comparou a vacinação contra a Covid-19, com o consumo de drogas, fato bastante conhecido da vida do comentarista.

“Se perguntassem se buscar cocaína do Paraguai era bom, ele (Casagrande) falaria que é, porque ele é viciado em droga e não está acostumado com preparo físico, com respeitar vidas, como preservar vidas”, disse.