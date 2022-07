Qualquer pessoa pode ser traída. Todavia, essa infidelidade não significa obrigatoriamente o fim do relacionamento, mas ela evidencia a necessidade de alguns ajustes para o casal ficar junto, tanto homem quanto mulher.

Bom, se você desconfia que o seu homem está te traindo, mas ele não deixou nenhum sinal evidente, como manchas de batom no colarinho, saiba que há algumas mudanças de comportamento que podem entregar essas puladas de cerca!

6 mudanças no comportamento que todo homem que está traindo apresenta

1. Ele não quer mais te levar em evento com amigos ou familiares

Quando um homem evita de te incluir na vida íntima dele, tendo contato com amigos próximos e familiares, pode significar que ele está escondendo algo de você.

Nessas horas, fica claro que ele tenta manter o relacionamento de vocês em segredo, para parecer solteiro.

2. Ele some do nada e não te dá claras explicações

Se agora, de uma hora para outra, ele começou a passar horas sem dar sinal de vida, e quando aparece vem com desculpas esfarrapadas, desconfie!

Veja bem: não é hora de passar pano para esse tipo de atitude, converse com ele e reafirme o compromisso de vocês.

3. Ele protege demais o celular

Vamos ser francos, não é legal bisbilhotar o celular do parceiro, todo mundo tem direito à privacidade.

No entanto, não é nada normal seu companheiro, de uma hora para outra, não deixar você se quer encostar no aparelho. É evidente que tem caroço nesse angu!

4. Ele muda de humor repentinamente

Homens que começam a ser muito gentis ou dar muitos presentes para você sem motivos, pode significar que ele está se sentindo culpado com as puladas de cerca e está tentando compensar suas atitudes.

Outra mudança de humor que pode ser um alerta, é no caso dele estar querendo dar motivos para te tirar do sério, a ponto de pedir o rompimento do relacionamento.

Em ambos os casos, fique de olho!

5. Ele não fica mais verdadeiramente contente com suas conquistas

A diferença de condição financeira e carreira em um relacionamento pode ser um grande problema. Entenda:

Um homem que ganha muito mais que você, pode se achar no direito de te trair. Assim como aquele que não possui uma boa posição social quanto você, pode te trair para elevar seu ego.

Nas duas situações, um sinal de que ele está mesmo te traindo é o fato dele não ficar verdadeiramente feliz com suas conquistas.

6. Ele tem amigos que vivem traindo as parceiras

Por último, de nada adianta seu parceiro ser o melhor namorado do mundo se ele vive andando com amigos que costumam trair as namoradas.

Como diria aquele velho ditado: “diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és”.

