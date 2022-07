“Gostosofobia”: conheça a brasileira que sofre preconceito por ser muito bonita

Modelo e atriz de pegadinhas, a estrela da internet Iara Ferreira decidiu desabafar sobre o problema que vive: “gostosofobia” – quando pessoas agem com repressão à ela, por ser bonita demais.

Segundo a brasileira, recentemente foi expulsa de um supermercado em Miami (EUA) por causa das roupas que ela estava vestindo.

“Meu look não era escandaloso. Uso no Brasil, no dia a dia, e nunca passei por isso”, desabafou a modelo, que produz conteúdos para o site OnlyFans há algum tempo.

A modelo acredita que o estabelecimento possa ter acreditado que ela gravaria algum conteúdo lá. No entanto, alega que ‘não pensou nisso hora nenhuma’.

Iara, que já foi atriz em quadros de pegadinha na Rede Record, conta que nem sempre foi confiante com o corpo e que foi muito difícil enfrentar o bullying da adolescência.

No desabafo, a famosa explica que precisou passar por três cursos – pedagogia, nutrição e psicanálise – para entender que a grande paixão era a vida fitness.

Após a descoberta, ela se tornou a ‘Musa do Brasileirão’ e ganhou outros concursos, como ‘Casa das Pimentinhas’, recebendo espaço em capas de revistas e alcançando monetização.

Iara explicou como foi que decidiu entrar para a plataforma de conteúdo adulto. Segundo ela, durante a pandemia sofreu uma forte crise de identidade própria.

Com isso, ela achou uma boa alternativa investir no lado sensual e começar a vender as fotos no site, mas ‘nada muito explícito’. Atualmente, a estrela tem recebido, em média, R$ 100 mil mensalmente.

