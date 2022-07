Marília Mendonça ganha EP póstumo um dia antes de seu aniversário

“À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se”, diz o texto da legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e internautas comemoraram a novidade e relembraram a saudade da artista. “A saudade é proporcional ao seu tamanho, Marília. Sem fim”, escreveu um. “Como eu queria ela aqui vendo todo esse sucesso o fenômeno que ela é. Para sempre viva em nós”, disse outra.

O vídeo já tem mais de cinco milhões de visualizações e ultrapassa os 24 mil comentários. Na última semana, Marília se tornou a primeira artista brasileira a atingir 8 bilhões de streams no Spotify. De acordo com um perfil sobre música sertaneja do Instagram, esse é o segundo recorde que a cantora bate em menos de um ano após a sua morte.