Aniversário de Anápolis está chegando e a venda de ilusões também

O término da construção do prédio abandonado da Câmara (futuro anexo da prefeitura) e o Parque Linear da Av. Brasil Norte são dois exemplos de obras em que foram lançados no aniversário da cidade, há um ano.

Nesse período, nada foi realizado na “porcaria” do prédio da Câmara. A expressão “porcaria” foi usada por uma cidadã que mora nas imediações. Indignada, na última sessão, bradava por uma solução. Falta de segurança, mortes, roubos, consumo e tráfico de drogas e outros.

No Parque Linear, as obras estão em andamento após meses de inércia e entraves burocráticos. Diz-se que a previsão de inauguração é no próximo mês, após mais de um ano lançado.

Por que esses dois exemplos? Porque estamos próximos ao aniversário. Outro pacotão de obras vem aí. Agora serão mais de 30, incluindo: escolas, creches, viadutos, hospital, melhorias nas vias públicas.

Será uma revolução, como diz os mais otimistas. Tudo isso, endividando a cidade em R$ 500 milhões. Vale ressaltar que me posicionei contra, por não ter acesso a nenhum detalhe desse financiamento e o projeto ser votado em REGIME de URGÊNCIA.

Ressaltamos em sessão que URGÊNCIA e DÍVIDAS são duas coisas que não combinam!! Isso vale para todos nós. Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, ainda mais as de direito público como a Prefeitura.

Quero deixar uma reflexão muito séria. Neemias narra em seu livro, que reconstruiu os muros de Jerusalém, em 52 dias após autorização do rei, onde trabalhava.

Para isso ele teve três atitudes que faço questão de expor para que amanhã quem sabe usemos em nossas vidas e os gestores apliquem na cidade, o que deu certo nos tempos do copeiro Neemias:

1) Tenha uma definição de onde quer chegar e com objetivo transparente.

2) Tenha metas claras. Desde o início fora estipulado 52 dias para a construção e assim fora feito o muro.

3) Elimine as distrações para não perdermos o foco. Eleições, projeto pessoal de poder, egocentrismo, populismo, revanchismo são exemplos de distrações que atrapalham o bem da cidade e a conclusão de obras.

Insisto, Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

