Enterro da pré-candidatura de Márcio Cândido reafirma papel decorativo que sempre coube ao vice de Roberto

Confiando na palavra do prefeito, ele foi tirado da disputa pela Prefeitura e perdeu a chance de se candidatar a vereador

Pedro Hara - 25 de abril de 2024

Roberto Naves e Márcio Cândido. (Foto: Reprodução)

O vice-prefeito Márcio Cândido (PSD) mal desocupou o lugar de pré-candidato à sucessão e o prefeito Roberto Naves (Republicanos) já apresentou a indicada Eerizânia Freitas (UB) como nova indicada.

Para muitos, a velocidade da substituição causou a suspeita de que o vice teria servido apenas como balão de ensaio, seguindo a lógica das vezes anteriores em que o nome de Cândido foi aventado e, logo depois, sucedido pela real aposta.

Tentando se candidatar a deputado estadual, cedeu o lugar à primeira-dama, Vivian Naves (PP), assim como teve que passar a vez para o vereador Leandro Ribeiro (MDB) na corrida por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Disputar para vereador poderia ser uma saída, se ela não estivesse “interditada” pela pré-candidatura da ex-secretária Raquel Antonelli (Podemos), filha do pastor Bertiê Magalhães, da Assembleia de Deus Ministério Madureira.

No fim, o vice de Roberto Naves deve terminar a gestão do mesmo modo que começou: escanteado e ofuscado pelos verdadeiros aliados do prefeito.

Prefeitura dá início a mutirão e Eerizânia é presença confirmada

A Prefeitura de Anápolis reativou o programa Social em Ação, anunciado como “um mutirão de serviços assistenciais para a população”. Nesta quinta-feira (25), o evento será realizado no Vivian Park. Dentre as atividades oferecidas estão o cadastro para o Bolsa Família, distribuição de alimentos e divulgação de vagas de emprego. A presença da pré-candidata Eerizânia Freitas, atual coordenadora de políticas sociais, está confirmada.

Após investigação, colégios militares de Anápolis abrem chamamento para escolher empresa de formatura

Os gestores das quatro unidades do CEPMG em Anápolis – tenente-coronel Edival (Arlindo Costa), major Abraham (Dr. César Toledo), major Lopes (Gabriel Issa) e major Vilmar (Senador Onofre Quinan) – abriram chamamento para selecionar a empresa responsável pela organização da formatura unificada dos estudantes. Medida surge após investigações sobre tráfico de influência nas escolhas da Alto Rellevo e Patricia Sarjes Eventos.

Centraliza pode proibir ambulantes em trecho da Avenida Anhanguera

O programa Centraliza, que visa requalificar o Centro de Goiânia, passa por mudanças discutidas na Câmara Municipal. Uma delas é a proibição de ambulantes em um trecho da Avenida Anhanguera, entre as Avenidas Araguaia e Tocantins, que será fechado para o trânsito de automóveis. A emenda proposta pelo Paço será avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira (30). Outras alterações encaminhadas pelo prefeito Rogério Cruz (SD) estão sujeitas à decisão dos vereadores. Além disso, atividades em outras partes do Centro exigirão autorização prévia da maioria absoluta do Comitê Gestor do programa Centraliza.

TRE-GO empossa novos dirigentes para biênio 2024/2026

Também na terça-feira (30), o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) realizará a sessão solene de posse dos novos dirigentes para o biênio de 2024-2026. O desembargador Luiz Claudio Veiga Braga será empossado como presidente, sucedendo o atual presidente, desembargador Itaney Francisco Campos. O desembargador Ivo Favaro assumirá como novo vice-presidente e corregedor regional eleitoral, enquanto os desembargadores José Paganucci e Elizabeth Maria da Silva tomarão posse como juízes-membros substitutos da classe dos desembargadores no Tribunal Pleno.

Vanderlan e Izaura Cardoso terão os mesmos marqueteiros

Renato Monteiro foi contratado para coordenar as campanhas do senador Vanderlan Cardoso (PSD) e de sua esposa Izaura Cardoso (PSD), em Goiânia e Senador Canedo, respectivamente. Profissional experiente, o marqueteiro já deu início aos trabalhos de aconselhamento às equipes de comunicação do casal. Monteiro tem em seu portfólio campanhas bem-sucedidas, como as de Marconi Perillo (PSDB) ao Governo de Goiás, em 1998, e de Paulo Garcia (PT) à Prefeitura de Goiânia, em 2012.

Nota 10

Para o livro “Uma visão sobre Goiás”, que retrata natureza, cotidiano e o agronegócio do estado. Com fotos do renomado fotógrafo paulista João Farkas, a obra será lançada no dia 24 de abril, em Goiânia, no estande da Promenade, Setor Marista.

Nota Zero

Para a Latam, que frequentemente atrasa os voos que parte do Aeroporto Santa Genoveva. Nesta quarta-feira (24), uma aeronave com destino ao Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, teve horário remarcado para mais de 02h depois da partida original. Complicado!

*Colaborou Denilson Boaventura