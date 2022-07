Caiado é o governador mais bem avaliado do Brasil, aponta Paraná Pesquisas

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira (22) apontou que o governador Ronaldo Caiado (UB) é o gestor estadual mais bem avaliado do Brasil.

Caiado possui 64% de aprovação dos goianos, enquanto 30,1% desaprovam o trabalho realizado por ele no estado. Outros 5,5% não responderam ou não opinaram sobre o assunto. Foram ouvidos 1.540 eleitores.

Ele é seguido de perto por Rui Costa (PT), governador da Bahia, com 63,7% e Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, com 63%.

Entre aqueles que possuem os maiores índices de rejeição por parte dos eleitores do próprio estado, a lista é liderada por Paulo Câmara (PSB), de Pernambuco, com 69,5%.

O top-3 de governadores com as piores aprovações do Brasil é completado por Carlos Moisés (Republicanos), de Santa Catarina, com 44,5% de desaprovação e Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, com 42,3%.