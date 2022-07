Teto do Supermercado Pérola desaba e há ao menos um ferido; veja fotos

Parte do teto do supermercado Pérola do bairro Calixtópolis, região Sudoeste de Anápolis, desabou na manhã desta sexta-feira (22).

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram chamados às pressas para o local.

De acordo com os militares, uma mulher ficou ferida, com uma fratura no punho, e foi atendida pelo SAMU. Não há relatos de outros feridos no local.

Ainda não há informações sobre as causas do desabamento da estrutura.

Mais informações a qualquer momento.