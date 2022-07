Atriz de Harry Potter disse que Arnold Schwarzenegger soltou pum na cara dela

A atriz Miriam Margolyes, que interpretou a professora Pomona Sprout, em Harry Potter, fez uma revelação bastante intrigante, durante a gravação do podcast I’ve Got News For You e a história tem dado o que falar.

Segundo a mulher, de 81 anos, o ator Arnold Schwarzenegger teria sido um péssimo parceiro de atuação no filme de ação sobrenatural End of Days.

As queixas de Miriam foram inúmeras, para começar na arrogância dele e terminar com um pum na cara dela. A atriz explicou que estavam em um momento de luta, na cena, e ele simplesmente soltou um pum.

Ela explicou que o ato foi imperdoável. “Na verdade, foi muito rude. Ele peidou na minha cara. Ok, eu peido, claro que sim, mas não peido na cara das pessoas. Ele fez isso deliberadamente, bem na minha cara”, destacou.

“Eu estava interpretando Mabel, a irmã de Satan [no filme], e ele estava me matando, então ele me colocou em uma posição onde eu não poderia escapar e deitada no chão. E ele peidou”, continuou Miriam Margolyes.

“Ele é um pouco cheio de si mesmo e eu não me importo. Ele é um republicano, o que eu não gosto”, concluiu sobre Schwarzenegger.