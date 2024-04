Turista viraliza ao dizer que em Londres só tem pessoas de Goiânia: “Fico em pânico”

Nos comentários, internautas concordaram com rapaz e até revelaram ter amigos e familiares morando na localidade estrangeira

Gabriella Pinheiro - 25 de abril de 2024

Turista brasileiro viraliza ao revelar alta presença de goianienses em Londres. (Foto: Reprodução)

Goiânia e Londres. Embora separadas por aproximadamente 8 mil km, na ‘visão’ de um turista brasileiro, as duas cidades se assemelham quando o assunto é a presença de goianienses.

Isso porque, em uma gravação divulgada nas redes sociais, o homem afirma que só tem encontrado pessoas vindas da capital de Goiás na cidade.

De acordo com ele, a quantidade de pessoas é tanta que ele chegou a questionar aos goianienses se o Governo do estado ou a Prefeitura da cidade estaria oferecendo passagens áreas, ou algum tipo de programa com destino a localidade estrangeira.

“Toda vez que eu conheço algum brasileiro aqui eu pergunto: ‘De onde você é?’ e aí ele fala: ‘Ah, sou de Goiânia’. Eu sempre respondo a mesma coisa: ‘Lá em Goiânia, o governo, prefeito, não sei…está dando alguma excursão? Alguma coisa que eles estão dando com passagem de graça?’ Porque aqui em Londres só tem gente de Goiânia”, afirma.

Na sequência, o rapaz reafirma a percepção e diz que chega a “ficar em pânico” toda vez que conversa com algum brasileiro e descobre que ele vem de Goiânia.

“Eu fico em pânico. Eu fico pensando se o governo, alguém, não sei deve estar dando passagem para o povo vir para Londres, porque só tem gente de Goiânia aqui. Fico em pânico”, conclui.

Nos comentários, internautas se divertiram com a situação narrada pelo rapaz e até concordaram com o turista, afirmando que conhecem vários amigos e familiares de Goiânia que resolveram mudar para Londres.

“Tenho 06 amigos de Goiânia em Londres”, disse um.

“Não é meme…tenho maioria da família por lá e vários amigos também”, afirmou outra.

“Eu mesmo conheço uns 10 goianos amigos meus que moram em Londres! Kkkkk”, afirmou.

Veja o vídeo: