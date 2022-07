BRs 153, 414 e 080 ficarão interditadas ao longo da próxima semana

Ao longo da próxima semana, trechos da rodovias federais BR-153/GO/TO, BR-414/GO e BR-080/GO ficarão parcialmente interditados – no sistema ‘pare e siga’.

Isso por que a Ecovias do Araguaia vai realizar recuperação de pavimento, com procedimentos de microrrevestimento asfáltico e remendo localizado, além de reparos em placas, recuperação de sistemas de drenagem e terraplenos.

Para a realização dos trabalhos, a concessionária realiza bloqueios de pista nos trechos que recebem as obras, com a utilização do sistema ‘pare e siga’. As restrições de tráfego ocorrem alternadamente entre 6h e 18h, conforme o tipo de serviço a ser executado. Durante as intervenções, o fluxo do trânsito é intercalado entre pista sul e norte.

Em alguns pontos das rodovias BR-414/GO e BR-153/GO seguem também as obras de instalação de radares, na região de Anápolis, Cocalzinho de Goiás e Pirenópolis. Para estes serviços, serão adotadas apenas interdições parciais de pista.