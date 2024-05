Mulher mata filhotinho de cachorro enforcado por não conseguir dormir com latidos, em Aparecida de Goiânia

Após o animalzinho perder a vida, ele ainda foi colocado em uma sacola e jogado em lixo

Gabriella Pinheiro - 01 de maio de 2024

Mulher enforca cachorro, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

Sob extrema brutalidade, uma mulher, de 58 anos, resolveu matar o próprio cachorro, um filhote, enforcado com um fio. O motivo? Os latidos do pet. Ela foi presa em flagrante na terça-feira (30), em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o caso veio à tona após um denunciante anônimo telefonar para unidade informando sobre a prática criminosa da suspeita.

No decorrer da investigação, os policiais descobriram que a mulher teria enforcado o filhote, que estava sob a tutela dela, com um fio, com a justificativa de que não suportava os latidos do animal e a sujeira deixada por ele.

Ainda, após cometer o crime, ela colocou o corpo do cachorro em uma sacola e, posteriormente, o deixou em uma lixeira na residência dela, localizada no Jardim Mont Serrat. Uma equipe da PC se deslocou até o endereço para apurar a situação.

Questionada, a mulher confessou o crime e alegou ter problemas de ordem psicológica e que, na noite anterior, não havia conseguido dormir por conta dos latidos do animal.

Ela foi presa e levada até uma delegacia, onde responderá por crime de maus-tratos de animais, com causa de aumento de pena.