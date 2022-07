Com gol salvador de Pedro Raul no fim do jogo, Goiás busca empate jogando fora de casa

Em um jogo repleto de emoções e reviravoltas, o Goiás contou com o faro de gol do atacante Pedro Raul para buscar o empate contra o São Paulo, na noite deste sábado (23).

Os gols da partida foram marcados por Dadá Belmonte, Danilo Cardoso e Pedro Raul para o esmeraldino. Calleri, Rodrigo Nestor e Patrick fizeram para o Tricolor.

O atacante esmeraldino se colocou de vez na briga pela artilharia do Brasileirão. O gol foi o 10º do atacante na competição. A lista é liderada por Germán Cano, do Fluminense (RJ), com 11.

Com o empate, o Goiás subiu para a 12º colocação, com 22 pontos somados. Já o São Paulo está na 9ª posição, com 28 tentos.

O esmeraldino volta a campo no próximo sábado (30), contra o Coritiba, na Serrinha. No dia seguinte, o Tricolor entra em campo, diante do Athletico Paranaense, na Arena da Baixada.

Ficha Técnica – São Paulo 3×2 Goiás

São Paulo: Thiago Couto; Rafinha, Diego, Luizão e Welington (Marcos Guilherme); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Igor Vinicius), Patrick (Nikão) e Igor Gomes (Gabriel); Luciano (Talles) e Calleri

Téc: Rogério Ceni

Goiás: Tadeu; Maguinho, Danilo Cardoso, Caetano e Sávio; Matheus Sales (Fellipe Bastos), Luan Dias (Caio), Diego (Pedro Junqueira) e Dadá Belmonte (Nicolas); Vinicius (Danilo Barcelos) e Pedro Raul

Téc: Jair Ventura

Gols: Calleri, aos 29′ do 1º T, Rodrigo Nestor, aos 32 do 1º T e Patrick, aos 2′ do 2º T (SAO); Dadá Belmonte, aos 8′ do 1º T, Danilo Cardoso, aos 38′ do 1º T e Pedro Raul, aos 46′ do 2º T (GOI)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Jean Márcio dos Santos (RN)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: Luizão e Talles (SAO); Matheus Sales, Dadá Belmonte, Pedro Raul e Fellipe Bastos (GOI)