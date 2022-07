Mulher ganha na loteria por acaso e a primeira decisão ao pegar o prêmio surpreende a todos

Uma mulher tirou a sorte grande após apostar US$ 20 em um jogo de loteria online e receber um prêmio de US$ 146.351,74 (cerca de R$ 804 mil). Mas o que mais impressionou foi a primeira decisão dela com o dinheiro.

Crystal Dunn confiou no site Bank Buster Jackpot Instant Play, que a notificou instantaneamente do valor presenteado. No entanto, para sacar a quantia, houveram descontos, podendo receber apenas R$ 572 mil.

Indiferente à ‘perda’, a primeira compra que a mulher decidiu fazer foi em um supermercado. Diferentemente do que todos imaginaram, ela nem pensou em abastecer os depósitos da própria casa.

Crystal solicitou ao estabelecimento 20 vale-compras de US$ 100 e distribuiu aleatoriamente para as pessoas que entravam no local.

“Tinha acabado de receber aquele presente incrível e queria compartilhar”, comentou ao Washington Post, ainda eufórica com o prêmio.

Com o coração extremamente grato, ela acionou outros trabalhadores da rede e emocionou os novos sortudos que ganharam o vale. “Muitas pessoas estavam incrédulas. Alguns até pediram para lhe dar um abraço”, relembrou.