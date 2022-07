Como a família Caiado ganhou e perdeu o poder em Goiás no início da República

Período que marca o domínio de elites agrárias no poder político, a república velha, que perdurou de 1889 à 1930, também se estabeleceu fortemente em Goiás.

Sobrenome marcante até os dias atuais, a família Caiado, já comandava o estado muito antes do nascimento do atual governador, Ronaldo Caiado.

O episódio quatro do podcast Governadores de Goiás mostra como, no início do séc. XX, a família deixa de ser mera coadjuvante e se torna a principal oligarquia goiana.

Este é um dos produtos do Portal 6 que fazem parte da cobertura das eleições de 2022.

O episódio, que conta com a participação do historiador Moacir Cabral, é apresentado por Lucas Tavares e editado por Danilo Boaventura e Elvis Diovany.