Entenda por que na terça-feira (26) será feriado em Anápolis

Comemorado no dia 26 de julho, o dia de Santa Ana, ou Sant’Anna, padroeira de Anápolis, é esquecido por muitos moradores e ignorado por diversos estabelecimentos.

Entre as principais justificavas está a proximidade com o aniversário da cidade, no dia 31, e o fato da data ser um feriado católico numa cidade de forte expressão evangélica.

As férias escolares de julho também modificam a rotina das famílias e da cidade.

Por tudo isso, o feriado da padroeira de Anápolis acabou ganhando contornos de ponto facultativo.

Isso porque o comércio costuma abrir as portas e o setor de serviços se mantém em funcionamento.

No entanto, repartições públicas da Prefeitura, do Estado e da União não abrem — a exemplo do Rápido, Vapt-Vupt e postinhos de saúde.

Bancos e lotéricas também estarão fechados.