A máquina de lavar roupa já se tornou um item essencial dentro das casas da grande maioria dos brasileiros.

Afinal, o eletrodoméstico otimiza um grande tempo na hora de lavar peças de roupa, que antes era um trabalho manual, hoje em poucas horas a roupa já sai limpa e quase seca do aparelho.

Mas as pessoas conseguem corretamente essa máquina?

6 objetos proibidos que nunca devem ser colocados na máquina de lavar roupa:

1. Sapatos delicados

Muitas pessoas usam a máquina de lavar roupa para lavar alguns sapatos, principalmente tênis e calçados mais resistentes.

Mas a questão é que alguns sapatos mais delicados, como as sapatilhas, podem acabar danificando dentro do eletrodoméstico. O ideal é lavá-los à mão.

2. Almofadas

Infelizmente, a máquina de lavar roupas não é uma aliada das almofadas na hora das lavagens.

Na grande maioria dos casos, os ciclos fortes do aparelho acabam danificando o tecido, costuras e forro dos itens.

3. Bonés

A sua máquina de lavar roupas vai danificar brutalmente o seu boné e até mesmo deformá-lo.

No lugar de colocá-lo dentro do eletrodoméstico, o ideal é lavar os bonés à mão com água e sabão natural, tentando espremê-los sem danificá-los.

4. Rendas

As rendas, tanto em peças íntimas como em toalhas e assim por diante, são um perigo dentro da máquina!

Prefira sempre lavar essas peças à mão com água e sabão para evitar rasgos e perdas da peça.

5. Sutiã

Se você costuma lavar os sutiãs na máquina, pare imediatamente.

Os ciclos pesados de lavagem danificam as armações de metal, podendo ficar deformados. Mais uma vez opte por levá-los à mão.

6. Seda

Por último, assim como a renda, a seda é mais um tipo de tecido que deve ficar longe das máquinas de lavar!

A seda dentro do eletrodoméstico corre o risco de ficar completamente arruinada e cheia de bolinhas de outros tecidos.

