Em sua cidade está fazendo frio ou calor? Bom, se está fazendo frio, deve estar sendo muito difícil lavar as roupas, né? Isso porque, por mais que o frio seja gostosinho para se enrolar nas cobertas, é muito complicado para as roupas secarem no varal. Pois bem, os seus problemas acabaram. Hoje iremos dar algumas maneiras de secar a roupa durante o frio!

6 maneiras de secar a roupa durante o frio que nem todos sabem

1.Toalha seca

Nossa primeira dica é enrolar a roupa úmida em uma toalha seca. Desta forma, enrole a roupa na toalha e pressione, tirando o excesso possível de água. Logo, sua roupa secará muito mais rápido.

2. Ventilador

Em seguida, que tal tirar o ventilador do armário? Em suma, essa máquina de vento ajudará com maestria a secar suas roupas rapidamente, produzindo algo natural: o vento. Por isso, ligue o seu em velocidade máxima e seus problemas acabaram.

3. Secador de cabelo

Ao lado do ventilador, temos o secador de cabelo, que funciona do mesmo jeito! Basicamente, uma máquina que faz um vento artificial e que ajudará suas roupas secarem rapidamente!

4. Congele sua roupa

Ok, pode ser um pouco contraditório, mas acredite se quiser, congelar suas roupas vai ajudar elas secarem mais rápido. Em resumo, para a tática funcionar de fato deve-se lavar a roupa um dia antes e deixá-la escorrer a água.

Assim, coloque-a em um saco plástico e congele a peça. Desta forma, o congelador transformará a água restante do estado líquido para o estado sólido e no dia seguinte, ao movimentar a peça os flocos de gelo se quebrarão, então bastará passar o ferro para aquecer o tecido e a roupa estará limpa e pronta para o uso.

5. Pendure poucas roupas no varal

A próxima dica é pendurar poucas roupas no varal, tá bom? No geral, isso permitirá que as roupas fiquem bem esticadas no varal. Logo, secarão mais rápido. Inclusive, associado com o ventilador ou o secador, ajudará mais ainda.

6. Centrífuga de alface

Por fim, use aquelas centrífugas de secar alface para secar as peças menores, como meias, cuecas e calcinhas. Assim, ao girar a manivela do escorredor, suas peças escorrem a água e ficam praticamente secas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!