Calorão de 35ºC: veja onde estarão as temperaturas mais altas nos últimos dias de julho em Goiás

Os goianos que esperavam um final de mês sem aquele calorão devem se decepcionar com a previsão para os próximos dias. É que em algumas regiões do estado, a máxima girará em tomo dos 35ºC durante a tarde.

O tempo seco característico desta época também deve permanecer por um bom tempo, já que não há qualquer sinal de chuva pelos próximos 15 dias.

O último boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO) também a aponta que umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 20%, o que coloca várias cidades goianas como Goiânia e Porangatu em alerta.

A temperatura também ficará alta em locais em que isso não é um problema, como Aruanã, banhada pelo Rio Araguaia. Lá a máxima deve bater os 34ºC nesta segunda-feira (25).

Amplitude térmica

A diferença nos termômetros vista ao longo do dia deve se manter. Um exemplo é o que se verificará na região Oeste do estado, com uma mínima pela manhã fica na faixa de 16ºC e pela tarde batendo nos 35º C.

No Leste e Sudoeste de Goiás a diferença é de 20°C durante o dia, variando de 11ºC à 31ºC e 12ºC à 32ºC, respectivamente.

Em Anápolis, a mínima para esta segunda-feira é de 14ºC, já a máxima é de 28ºC. Em Rio Verde, a variação é ainda maior, de 13ºC à 31ºC.

O mesmo ocorre em Santa Helena, Ipameri, Jataí, Itumbiara, Luziânia e Catalão, com amplitude térmica variando acima de 15ºC.

Expectativa

Para quem sofre com essa variação do tempo no mesmo dia, os próximos meses serão de alívio, mas não na temperatura.

“Quando nós entrarmos em agosto, as temperaturas mínimas vão subir um pouco. Esse ar frio vai parar de circular no Brasil-Central e as temperaturas vão ficar mais elevadas. Agosto já promete ser um mês de bastante calor e setembro também”, adianta gerente do CIMEHGO, André Amorim.