Fábrica de colchões em Goiânia teve perda total com incêndio

Bombeiros já realizaram o rescaldo do galpão e perícia será realizada para determinar a causa do episódio

Thiago Alonso - 21 de junho de 2025

Incêndio destruiu a fábrica. (Foto: Reprodução)

Poucas horas após um incêndio tomar conta de uma fábrica de colchões no Residencial Della Penna, em Goiânia, equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram extinguir as chamas.

O resultado, no entanto, foi de destruição total, como mostram imagens obtidas com exclusividade pelo Portal 6, após o incidente na manhã deste sábado (21).

No registro, é possível ver o galpão onde funcionava a fábrica totalmente vazio, sem os vários produtos que antes preenchiam o local em quase toda a totalidade.

Vários sinais do estrago são aparentes em uma simples e rápida olhada: o que antes eram almofadados, agora, mais parecem sobras e farelos de algodão caídos ao chão.

Quase todo o teto da fábrica também se desintegrou com o incêndio, que atingiu chamas de grandes proporções, não restando praticamente nada.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante o incidente, e os bombeiros conseguiram extinguir as chamas normalmente, ainda que tenham surgido dificuldades durante a ação, devido às várias explosões dentro do galpão.

As suspeitas iniciais indicam para um incêndio acidental, uma vez que funcionários relataram quedas recorrentes de energia na empresa, que foi inaugurada há pouco mais de dois meses.

Os relatos de queda de energia elétrica, aliás, não se limitavam à fábrica, sendo que moradores de todo bairro já haviam registrado queixas sobre isso anteriormente.

Agora, equipes da Polícia Científica se empenharão para realizar a perícia no local. Só assim para estimar a provável causa do episódio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!