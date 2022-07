Idosa e amiga são presas após flagra na Havan de Anápolis

Uma idosa, de 66 anos, juntamente com uma amiga, de 57, foram presas após terem sido flagradas furtando itens na Havan de Anápolis, neste domingo (24).

O Portal 6 apurou que as duas ‘espertinhas’ chegaram ao estabelecimento com blusa de frio e cachecol no intuito de disfarçar a situação.

Guardando tudo dentro de uma mochila, elas teriam tentado furtar 19 produtos, sendo muitos para bebê, como mantas, kit de meias, pijaminhas e body.

Porém, o plano das amigas deu errado quando um funcionário da loja de departamentos percebeu o que elas estavam fazendo e acionou a Polícia Militar (PM).

Já no local, os policiais encontraram as suspeitas do furto e levaram ambas para a Central de Flagrantes.