Saiba o que abre e fecha em Anápolis no feriado de Sant’Ana

Com o feriado municipal de Sant’Ana, padroeira de Anápolis, esta terça-feira (26) será de mudanças na cidade, já que a maioria dos estabelecimentos estarão com as portas fechadas.

Por isso, o Portal 6 realizou um levantamento do que vai abrir e o que ficará fechado durante o Dia de Sant’Ana (26).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), não haverá vacinação contra a Covid-19 na terça-feira. A imunização volta ao normal na quarta-feira (27).

Os serviços municipais também vão estar de portas fechadas na data, funcionando apenas aqueles que são essenciais para a população, como saúde de atendimento de urgência e emergência e segurança.

No comércio, apenas as lojas que tiverem realizado um acordo com o Sindicato do Comercio Varejista de Anápolis estarão com as portas abertas das 08h às 14h.

Os shoppings da cidade vão seguir o horário de funcionamento do domingo. Ou seja, a praça de alimentação abre a partir das 11h e as demais lojas apenas a partir das 14h.

Abre e fecha

Vacinação Covid-19 – Não terá vacinação;

Postos de saúde – Abertos;

Serviços municipais não essenciais –Fechados;

Comércio – Apenas lojas específicas estarão abertas das 08h às 14h;

Anashopping – Praça de alimentação funcionará das 11h às 22h. Demais lojas e quiosques, das 14h às 20h;

Brasil Park Shopping – Praça de alimentação funcionará das 11h às 22h. Demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.