Botijão pega fogo e policiais agem rápido para evitar o pior

A ação rápida de policiais impediu que o pior acontecesse em uma residência localizada no Jardim Pompéia, em Goiânia, após um botijão de gás pegar fogo, nesta segunda-feira (25).

Uma equipe do Comando do Policiamento da Capital (CPC) estava realizando patrulhamento pela região, quando foi informada de um incêndio que estava acontecendo no interior de uma casa da região e que a moradora ainda estava lá.

Rapidamente, os policiais entraram no imóvel indicado, desligaram o padrão de energia elétrica e localizaram na cozinha o botijão de gás, que era o foco do fogo.

Com auxílio de um pano umedecido e um extintor de incêndio, os agentes conseguiram controlar a situação antes que o pior acontecesse.

Ninguém chegou a se ferir com as chamas, havendo apenas danos materiais no local atingido.