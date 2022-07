Espertinho tenta dar golpe em policial e é preso em flagrante

Um jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Goiás, por meio da equipe da 23ª Delegacia Distrital de Goiânia, ao tentar aplicar um golpe em uma policial que estava em serviço no momento.

Segundo a corporação, a agente estava trabalhando na sede da Distrital, quando foi surpreendida com uma mensagem pelo WhatsApp de um falsário dizendo ser o filho dela e pedindo um Pix para pagar dívidas.

Como o suspeito do estelionato encaminhou os dados bancários pessoais para receber a quantia, os policiais iniciaram as investigações com o intuito de identificá-lo.

Uma equipe foi em busca do jovem e logo, ele foi encontrado e preso. O estelionatário confessou o crime.

Durante interrogatório, o rapaz também revelou que fez outras vítimas em vários lugares do país.

A Polícia Civil segue na investigação do caso para encontrar outros suspeitos de integrarem uma organização criminosa que aplica o chamado “golpe do novo número”.