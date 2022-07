Mais de um ano após visita de reitor, UFG ainda é sonho no CEITec de Anápolis

Mais de um ano desde o anúncio de uma parceria entre a Universidade Federal de Goiás (UFG), a instituição ainda não tem previsão oficialmente começar a operar no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEITec).

De acordo com o secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins, já há documentos assinados e a Prefeitura de Anápolis aguarda uma posição da UFG.

“Com a Universidade Federal de Goiás nós já assinamos uma ideia de plano de trabalho. A ideia é que nós possamos trazer quatro especializações lato sensu, que são pós-graduações rápidas”, disse.

A promessa inicial para o CEITec é de que ele iria abrigar laboratórios de três instituições de ensino superior, para oferecer cursos técnicos e de pós-graduação no local. Porém, até o momento, apenas a Universidade Aberta do Brasil (UAB) está instalada.

Além do convênio com a UFG, que segundo o secretário já está em tramitação, a Prefeitura está em negociação com outras instituições.

“Praticamente uma vez por semana a gente está em reunião para criar essas possibilidades, já existem algumas propostas da própria universidade para ocupar espaços lá”, afirmou Alex, sobre a UniEvangélica.

O Instituto Federal de Goiás (IFG) também está entre as academias de ensino que podem fazer parte do CEITec. Alex Martins explicou que existe a possibilidade de estender gratuitamente um dos cursos da instituição, mas ressaltou que ainda não é nada concreto.

Em prática

O CEITec deve abrigar cursos gratuitos e pagos. Segundo Alex Martins, a UFG, por exemplo, é uma das instituições que possui um trato de cobrança. Por outro lado, a UAB, que já está instalada, deve publicar em breve um edital para abertura de vagas de pós-graduação gratuitamente, com aulas semipresenciais.