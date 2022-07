Um sonho compartilhado por grande parte dos brasileiros, é o de conseguir encontrar, dentre uma infinidade de profissões, uma que ofereça um bom salário e ainda faça os olhos brilharem.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a média salarial dos brasileiros em 2022 ficou em R$ 2.548, sendo considerada a menor dos últimos 10 anos.

No entanto, essa realidade está distante para muitos. Isso porque no caso dos trabalhadores que contam apenas com nível fundamental de escolaridade, a média já é reduzida para R$ 1.449.

Por isso, melhorar de vida acaba sendo o grande sonho de diversos brasileiros. Nestes casos, algumas profissões podem ser o caminho ideal para essa realização, já que oferecem ótimos pagamentos e oportunidades para crescimento profissional.

Quer saber algumas dessas áreas de atuação? Então confira a lista que separamos.

6 profissões que mais pagam bem no Brasil e poucos sabem

1. Piloto de avião

Responsável por conduzir o avião e os passageiros pelas mais diversas rotas, em território brasileiro e até mesmo internacional, o piloto conta com um salário mensal de R$ 24.900.

Para o cargo, não é uma exigência possuir um diploma universitário. Porém, é importante que o profissional seja bastante dedicado e focado para realizar os cursos específicos da área.

2. Servidor do Banco Central

Uma carreira no Banco Central é bastante disputada por diversos brasileiros que lutam por uma oportunidade de crescimento dentro da instituição bancária.

Para se tornar um servidor, é necessário antes ser aprovado em um concurso público. Já na empresa, os servidores se dividem entre os cargos de analista, técnico, procurador.

Os salários para os funcionários do Banco Central estão na média de R$ 27.500 mensais.

3. Advogado do setor público

Pago pelo Estado para defender e orientar os cidadãos, o advogado do setor público pode alcançar salários de R$ 29.900 por mês no Brasil.

O profissional ainda se destaca por exercer o papel fundamental da garantia do Estado de Direito e manutenção da ordem e justiça.

4. Diplomata

O diplomata é um agente político encarregado de representar o Brasil junto à comunidade internacional, negociar os interesses brasileiros e informar o cidadão a respeito de temas de interesse.

A área conta ainda com algumas exigências básicas para os profissionais, como idade mínima de 18 anos, possuir nacionalidade brasileira, estar em dia com todas as obrigações eleitorais e militares, contar com o curso superior completo e por fim, estar apto física e mentalmente.

Mesmo com tantos pré-requisitos, o diplomata recebe por mês cerca de R$ 35.300.

5. Membro do Ministério Público

Já percebeu que os salários estão ficando cada vez melhores? Pois então fique de olho em quanto recebe um membro do Ministério Público (MP).

São diversos os cargos exercidos dentro do MP. Dentre eles estão o de Procurador da República, Procurador Regional da República, Subprocurador Geral da República e Procurador de Justiça.

Um membro do Ministério Público pode receber R$ 52.200 por mês.

6. Titular de cartório

A profissão que garante o mais alto salário no Brasil deixamos para o final.

O titular de cartório é o profissional responsável por acompanhar cada etapa dos processos, até enfim alcançar a satisfação dos clientes atendidos.

O salário mensal pode atingir impressionantes R$ 107.600 para os trabalhadores da área.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!