Bolo de chocolate com calda quente: não tem segredo e fica delicioso

Ideal para dias frios, encontros em família ou simplesmente para aquele momento em que tudo que você precisa é uma fatia bem molhadinha com gosto de abraço

Gabriella Licia - 09 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Menino Prendado)

O bolo de chocolate é um clássico que nunca decepciona, mas quando ele vem acompanhado de uma calda quente e cremosa, vira outro nível de sabor.

A receita que você vai aprender agora foge do tradicional e traz um truque usado por confeiteiros para deixar o bolo ainda mais macio e úmido: a água fervente na massa.

Isso realça o sabor do cacau e cria uma textura fofinha, sem pesar. Além disso, a calda é feita com poucos ingredientes e pode ser servida logo após o preparo, ainda quente, sobre o bolo recém-assado.

Ingredientes para o bolo:

1 xícara de açúcar;

1/2 xícara de óleo;

2 ovos;

3/4 de xícara de cacau em pó 100%;

1 xícara de leite;

1 e 1/2 xícara de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento químico;

1 pitada de sal;

1/2 xícara de água fervente.

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture o açúcar, o óleo e os ovos até formar um creme homogêneo. Em seguida, adicione o cacau em pó e o leite, mexendo bem até incorporar.

Aos poucos, acrescente a farinha de trigo peneirada e o sal. Misture até a massa ficar lisa. Adicione o fermento e, por último, a água fervente, mexendo delicadamente. A massa ficará bem fluida e exatamente assim que precisamos!

Despeje em uma forma untada e enfarinhada (de preferência redonda com furo no meio) e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos. Faça o teste do palito.

Ingredientes para a calda quente:

1 xícara de leite;

1 colher (sopa) de manteiga;

3 colheres (sopa) de açúcar;

3 colheres (sopa) de cacau em pó;

1/2 caixinha de creme de leite (opcional, para deixar mais cremosa).

Modo de preparo da calda:

O primeiro passo, é muito simples: em uma panela, misture o leite, a manteiga, o açúcar e o cacau. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar até começar a engrossar.

Se quiser mais cremosidade, acrescente o creme de leite no final e misture bem. Depois, despeje a calda ainda quente sobre o bolo morno e sirva em seguida.

Fica perfeito com uma bola de sorvete de creme ou uma colherada de chantilly.

Esse bolo não leva cobertura elaborada, nem recheio, mas conquista pelo sabor intenso de chocolate e pela textura macia. Uma daquelas receitas que viram tradição na primeira mordida.

