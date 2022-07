Humorista Marco Luque tem shows confirmados em Goiânia e Anápolis

Um dos principais nomes da comédia stand up no Brasil, o ator e humorista Marco Luque trará o show “Dilatados” para Goiânia e Anápolis.

A apresentação na capital está marcada para o dia 17 de setembro, no Teatro Rio Vermelho, a partir das 19h. No dia seguinte, o espetáculo será no Teatro São Francisco, no mesmo horário.

No show, Marco Luque traz as histórias do motoboy Jackson Faive, além de Mustafary, personagem vegetariano e amante do planeta Terra e que faz bastante sucesso na internet.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo site www.ingressodigital.com e os valores variam de R$ 30 a R$ 100, nas duas cidades.

A classificação indicativa do espetáculo é de 14 anos e os portões serão abertos às 18h.