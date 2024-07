Policial que atirou em goleiro do Grêmio Anápolis com bala de borracha é afastado da PM

Vítima foi atingida na perna e ficará até quatro meses sem jogar

Gabriella Pinheiro - 17 de julho de 2024

Imagem mostra momento em que goleiro do Grêmio Anápolis foi atingido. (Foto: Reprodução)

O policial militar que atirou contra o goleiro do Grêmio Anápolis, ao final de uma partida de futebol no Estádio Jonas Duarte, foi afastado pela Polícia Militar (PM).

Em nota enviada à imprensa na terça-feira (16), a corporação afirmou que determinou o afastamento imediato do suspeito e que um inquérito administrativo foi aberto na Corregedoria para apurar os fatos. O tempo de suspensão, porém, não foi informado.

A PM reconheceu que o disparo foi feito com a munição de elastômero (bala de borracha) e afirmou não compactuar com “qualquer desvio de conduta praticado” pelos membros.

Toda a confusão aconteceu no dia 10 de julho durante uma disputa pela 12ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, no estádio Jonas Duarte.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o militar atira contra Ramon Souza, de 22 anos, à curta distância. Ele foi atingido na perna e ficará até quatro meses sem jogar.

No momento, o Ministério Público de Goiás (MPGPO) investiga o motivo que levou o policial militar a disparar o tiro de borracha contra o goleiro. A situação será apurada pelo Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (Gaesp).

Em nota, o Grêmio Anápolis definiu a ação como sendo um “ato violento, sujo e horrível contra um de nossos jogadores, o que jamais será esquecido” e informou que entrará com medidas cabíveis contra o suspeito.