Onde estão as antas que deram nome à Anápolis e viraram alvo de caça

Antes de se tornar uma grande cidade, de importância econômica a nível nacional, Anápolis foi uma simples freguesia que cresceu às margens do Córrego das Antas.

Por esse motivo, o primeiro nome designado ao município foi Santana das Antas, em referência ao rio, habitat natural de várias espécies de mamíferos.

De acordo com Antônio Zayek, consultor em sustentabilidade ambiental, por muito tempo os anapolinos utilizaram as riquezas do córrego para se abastecer.

“Antes de sujar, a água da cidade vinha do Rio das Antas. Por isso que a cidade começou um pouco abaixo dele. É um rio que nasce no alto e a cidade vai nascer perto da Igreja Santana. Você tem água por queda para esse pessoal”, explicou.

Acontece que, com a expansão desordenada, o município não recebeu o devido planejamento e, consequentemente, suas riquezas naturais ficaram ameaçadas.

“O Rio das Antas, obviamente, chama-se assim por causa das antas, que era um animal que tinha em bastante quantidade nesse ecossistema. Era um rio bastante caudaloso, hoje é uma dó ver do jeito que está”, lamentou.

“Os animais foram desaparecendo com caça e com cães também, na época isso não tinha tanto valor. À medida que a gente degrada o ambiente, os animais maiores são os primeiros a desaparecer”, continua.

Ao longo dos anos, Anápolis mudou bastante, cresceu consideravelmente e ganhou notoriedade no cenário industrial. Porém, de acordo com Zayek, o meio ambiente não pode ser deixado de lado.

“A cidade passou por várias transformações e a ocupação dela não é planejada. Foi se tentando melhorar à medida que foi ocupado”, disse.

“A cidade teve uma importância econômica, hoje é um polo farmacêutico, um dos maiores da América latina. Mas ela está cravada no centro do Planalto Central, em uma região tipicamente de cerrado, com água abundante”, completou.