Ecovias abre processo seletivo com mais de 200 vagas de emprego em Goiás

A concessionária Ecovias do Araguaia está com 247 vagas de emprego abertas para atuação em 13 municípios de Góias, que ficam no entorno das rodovias BR-153, 414 e 080.

As oportunidades são para Operador de Pedágio e de Tráfego. Para participar do processo seletivo, os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp (62) 3771-1728 ou fazer o cadastro no site da empresa.

De acordo com a companhia, o salário inicial é de R$ 1.266,85. Além disso, também serão oferecidos benefícios de assistência médica, odontológica, vale-transporte e alimentação.

Os candidatos devem ter ensino médio completo e disponibilidade de horários para turnos e revezamentos. Para a função de operador de tráfego será necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

A companhia afirma que o processo seletivo é aberto para todos, incluindo pessoas com deficiência.

Confira as cidades contempladas:

Operador de Tráfego: Porangatu, Barro Alto e Corumbá de Goiás.

Operador de Pedágio: Alvorada, Porangatu, Santa Tereza de Goiás, Formoso, Campinorte, São Luiz do Norte, Jaraguá, Barro Alto e Corumbá de Goiás.