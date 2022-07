Homem flagrado em Anápolis usando tornozeleira de outra pessoa foi preso por crime ainda pior

Um jovem, de 26 anos, foi flagrado usando a tornozeleira eletrônica de outra pessoa e acabou preso por outro crime ainda pior, nesta quinta-feira (28), no Setor Industrial Aeroporto, região Leste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que o rapaz estava conduzindo um veículo pela região e, ao notar a equipe policial, começou a apresentar um certo nervosismo e acelerou bruscamente, chamando a atenção dos militares.

A Polícia Militar (PM) abordou o suspeito e, durante a busca pessoal, os militares notaram que ele estava usando a tornozeleira.

Ao verificar o item no sistema policial, ficou constatado que, na verdade, o jovem não era o “dono” dela.

Uma busca foi realizada no interior do veículo que ele conduzia. No porta-malas , os agentes encontraram um tablet de uma substância análoga a maconha e outras porções fracionadas da droga.

O suspeito informou aos militares que o entorpecente seria de uma entrega que realizaria ali pelas proximidades. Além disso, revelou que tinha mais em casa.

Na residência dele, os policiais acharam mais porções de maconha, uma balança de precisão e também um caderno de contabilidade do tráfico.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes e autuado por tráfico de drogas.