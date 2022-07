Prefeitura de Anápolis vai liberar segundo lote de ingressos para show de Jorge e Mateus

O prefeito Roberto Naves (PP) confirmou a abertura de um segundo lote de ingressos, para o show da dupla Jorge & Matheus, no último dia do Arraiana.

A festa em comemoração aos 115 anos de Anápolis será encerrada neste domingo (31).

A expectativa é que com essa ação, cerca de 22 mil pessoas passem pelo Estádio Jonas Duarte, se tornando o maior público de todos os dias de comemoração.

As trocas de ingressos para o segundo lote, diferente dos anteriores, acontecerá em um único ponto, no próprio Estádio. A informação foi dada por Roberto, com exclusividade ao Portal 6.

Segundo o prefeito, são 02 mil ingressos a mais. Os interessados podem se dirigir ao Jonas Duarte a partir das 08h. “Lembrando que só vale no próprio CPF e cada pessoa só tem direito a um ingresso”, explicou.

A quantidade de alimento a ser doado segue sendo 02 kg.

As entradas para a festa comandada pelos sertanejos esgotaram no quarto dia em que foram liberadas as trocas.