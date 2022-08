Conquistar uma mulher solteira não é tarefa simples, exige um bom papo, presentes especiais, surpresas e muito cavalheirismo.

Nessas horas, vale contar com alguns elogios para elevar sua auto-estima e ganhar o coração delas genuinamente.

Vale lembrar que são coisas que devem ser faladas com sinceridade, sem ser da boca para fora.

6 elogios que toda mulher solteira gosta de ouvir de um homem:

1. Você está linda

Vamos começar essa lista de comentários com esse clássico infalível!

Afinal, chamar uma garota de linda demonstra seu carinho, cuidado e até mesmo bom gosto para gostar de pessoas.

2. Você está perfeita hoje

Agora, caso você precise de algo mais ousado, direto e impactante, opte por falar que ela está perfeita.

Esse elogio aqui diz respeito sobre uma mulher que se destaca entre as outras e que de certa forma é muito mais que linda, é perfeita!

3. Você é mais bonita pessoalmente do que na foto

Muitos relacionamentos e envolvimentos amorosos são construídos a partir de um primeiro contato em redes sociais ou aplicativos de paquera, não é mesmo?

Logo, se você conheceu sua crush de uma forma online, tente soltar esse elogio, ela vai curtir bastante!

4. Gostei da sua roupa, essa cor te deixou linda!

Mulher se amarra em coisas relacionadas a moda e beleza, aliás, isso não é segredo para ninguém.

Por isso, por que não fazer um elogio sincero em relação a sua roupa e estilo?

5. Você está diferente… o que fez pra ficar tão linda?

Esse elogio aqui é perfeito!

Porque ele consegue falar que ela mudou, positivamente, e que agora está até mais bonita. Assim, procure falar isso depois que ela sair do salão ou estiver com um look novo.

6. Você tem o sorriso mais lindo que eu já vi

Por último, fale sobre o sorriso dela, essa é uma ótima forma de conquistá-la de um jeito diferente, comentando sobre algo pouco notado.

