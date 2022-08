Arraiana teve recorde de arrecadação de alimentos em 2022; veja para onde vão as doações

O Arraiana 2022 bateu o recorde de arrecadações de todas as edições. De acordo com o prefeito Roberto Naves (PP), neste ano foram mais 200 toneladas de alimentos doadas.

A festa, que é realizada anualmente em comemoração ao aniversário de Anápolis, começou no dia 27 de julho e recebeu o maior público no domingo (31), que marcou o encerramento.

A dupla Jorge e Mateus reuniu cerca de 23 mil pessoas, em um dos shows mais esperados. Ao todo, 60 mil cidadãos passaram pelo estádio Jonas Duarte durante os 05 dias.

Para chegar a esta quantidade de alimentos, a Prefeitura contou com a ajuda do público, que contribuiu com 2 kg de deles em troca de cada ingresso. Diversas empresas do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) também fizeram uma doação.

Roberto Naves explica que a distribuição das cestas básicas montadas através da arrecadação serão distribuídas através do ‘zap social’ do município para famílias em vulnerabilidade social. As instituições do terceiro setor, como abrigos, também devem receber.

“Nós temos várias instituições cadastradas já na secretaria, outras que às vezes não estão cadastrada mas que precisam, aí recebem também, então nós procuramos atender a todos da melhor forma possível”, ressalta.

Além disso, de acordo com a prefeitura, os alimentos são separados por lotes, assim que eles são trocados por ingressos. Depois da ação, as cestas são montadas e, em seguida, distribuídas.