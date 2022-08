Mais Você demite editora que pôs macaco em VT sobre filhos de Ewbank e Gagliasso

A apresentadora Ana Maria Braga se pronunciou na tarde desta segunda-feira sobre o caso do vídeo de um macaco exibido pela manhã no Mais Você durante a reportagem que tratava o caso de racismo sofrido por Titi e Bless, filhos dos atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em uma praia em Portugal neste sábado.

Enquanto se preparava para repercutir a fala da atriz no Fantástico, Ana Maria foi surpreendida com a imagem de um macaco, que fazia parte de outra reportagem, sobre uma espécie em extinção no estado da Bahia.

“Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa, nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe”, afirmou a apresentadora.

Procurada, a assessoria de imprensa da TV Globo não se pronunciou até a publicação desta reportagem.