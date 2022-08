Corpo de detento que morreu em hospital de Formosa tinha marcas de espancamento

A crise no sistema prisional goiano não se resume às cinco mortes em uma semana e nem às duas fugas nos últimos dias.

Além das restrições durante a pandemia, são frequentes os relatos de agressões entre os próprios custodiados. E todos seriam provocados por policiais penais.

Ao menos duas mortes refletem a preocupação de familiares, entidades e de servidores do Estado, que temem que a violência possa provocar uma convulsão nos presídios goianos.

No dia 16 de junho, durante um banho de sol da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), durante um tumulto no banho de sol, o detento Luiz Rodrigo Moreira da Silva foi morto com um tiro na cabeça. Fontes ouvidas pela seção Rápidas sustentam que o disparo foi feito da guarita pelo policial penal Victor Pereira Alves, que teria usado uma carabina. Antes, o policial penal Wilker Thales fez um disparo de 38 no meio da confusão.

A Comissão Pastoral Carcerária redigiu um documento em que denuncia o episódio à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) com cópia para l Tribunal de Justiça (TJGO) e Ministério Público.

Outro caso é do detento preso Paulo Henrique Câmara da Costa. A irmã do preso disse ao Portal 6 que no dia 20 de julho recebeu ligação do Hospital de Formosa informando sobre a morte do apenado.

“Disseram que ele morreu de causas naturais”, contou. Documentos obtidos pela seção Rápidas, no entanto, mostram que Paulo Henrique faleceu por “choque séptico, sepse foco abdominal, úlcera abdominal perfurada”.

“Quando a gente viu o corpo, vimos que ele estava todo machucado”. Fotos do corpo mostram hematomas nas mãos, orelhas e rosto. “A gente pediu para ele ser levado ao IML, que fica ao lado do hospital em Formosa, mas negaram. O que eles escondem?”, indaga a familiar.

A família de Paulo, que cumpria pena por roubo, pede que o corpo seja exumado, principalmente depois que um carta feita por um preso indica o que teria acontecido.

Nela é contado que Paulo teria passado mal e sido levado ao atendimento da unidade de Formosa. Quando retornou à cela, com o corpo todo molhado, o preso teria dito aos colegas que foi medicado com medicamento tarja preta e sido torturado por policiais penais.

“A gente precisa saber o que aconteceu. Ele cumpria pena, estava na responsabilidade do Estado”, lembra a irmã, que teme pela própria vida caso seja identificada.

A DGAP disse à seção Rápidas que apura a morte de Luiz Rodrigo Moreira e que não recebeu notificação formal do caso de Formosa.

LEMBRA DELA?

Mulher que ganhou destaque na imprensa goiana ao abandonar precocemente a magistratura, Dayana Guimarães anunciou nas redes sociais que é pré-candidata a deputada federal pelo Pros, legenda que lançou Pablo Marçal à Presidência. Na época da renúncia, ela havia dito que queria cuidar mais do marido, filhos e casa.

DOMINGUINHOS OFENDE COLEGA NA CÂMARA

O vereador Dominguinhos, próximo presidente da Câmara de Anápolis, elevou o tom após a cobrança da colega de parlamento vereadora Dra. Trícia Barreto (MDB) para que a Semusa faça a manutenção de um mamógrafo quebrado no CAIS Mulher.

Num tom jocoso e irritado, Dominguinhos garantiu que pagaria R$1 mil do próprio bolso para consertar o aparelho.

A parlamentar usou as redes sociais para cobrar respeito na tribuna e dizer que a reação de Dominguinhos foi “agressiva e misógina”.

Procurado pela seção Rápidas, o vereador promete processar a colega.

“Vai ter que provar na Justiça”. Ele ainda tratou o assunto como fake news.

De acordo com a assessoria da vereadora, o equipamento essencial no Cais Mulher está estragado desde março desde ano.

MUDANDO DE CÂMARA

O vereador Mauro Rubem (PT) apresentou projeto nesta terça-feira (02) propondo o tombamento do roteiro Art Déco da região central de Goiânia, com 19 construções e o traçado de sete quilômetros, começando pelo Lago das Rosas (tampolim e mureta), até o Teatro Goiânia, continuando pela rua 3, até o Grande Hotel, entre outros.

LISSAUER DESISTE DO SENADO

Mais uma cartada do PSD, ou seja, de seu presidente Vilmar Rocha, não deu certo rumo ao Senado. Lissauer Vieira, assim como Henrique Meirelles, desistiu da corrida eleitoral. Há quem diga que é a grande chance de Vilmar de, finalmente, se colocar como pré-candidato, adivinhe, leitor, ao Senado.

CALIL TAMBÉM DESISTE

Outro nome que recuou da pré-candidato ao Senado foi o médico Zacharias Calil (UB). Ele vai tentar a reeleição para a Câmara Federal.

NOTA DEZ

Para a Secretaria Estadual de Saúde (SES) que se adiantou e tem disponibilizado leitos para possível aumento de casos de Varíola do Macaco, evitando surpresas.

NOTA ZERO

Para os vereadores de Anápolis que até o momento não ofereceram nenhuma denúncia contra Edimilson do Mercado Serve Bem, investigado pela Polícia Civil por violência doméstica contra a esposa.

