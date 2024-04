As apostas de Roberto Naves para eleição de vereador em Anápolis

Denilson Boaventura - 15 de abril de 2024

Roberto Naves, atual prefeito de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Chegou à Rápidas a foto do quadro elaborado pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos) para a eleição de vereador em outubro.

O atual chefe do Executivo e presidente estadual do Republicanos está montando as chapas da sigla e também do Progressistas e União Brasil.

Nas apostas de Roberto, estão vereadores com mandato que vão disputar reeleição, como Luzimar Silva (PP), Thaís Souza (Republicanos) e Wederson Lopes (UB), e figuras estreantes, como o diretor da Secretaria de Obras, Albenzio Vento Filho (UB).

Há ainda a previsão do potencial de votos que cada um pode conseguir no pleito.

Veja o quadro completo: