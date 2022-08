Com o intuito de prestar um suporte extra para a população, neste mês de agosto o Governo Federal irá pagar quatro auxílios para os brasileiros.

Os beneficiários dos programas sociais do governo irão receber os já conhecidos Auxílio Brasil e Auxílio Gás, assim como os novos, Auxilio Caminhoneiro e Auxílio Taxista.

As novidades, assim como a mudança nos valores dos já existentes, foram recentemente aprovadas no Congresso Nacional, juntamente com a instituição de Estado de Emergência no país.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Auxílios liberou cerca de R$ 41 bilhões dos cofres públicos para serem utilizados em prol dos programas sociais.

Porém, tanto o extra dos benefícios já existentes, como os novos, serão extintos pelo Governo Federal já em dezembro deste ano.

Com isso, os R$ 600 do Auxílio Brasil voltará para o valor anterior de R$ 400, o Auxílio Gás de R$ 120 deve retornar para metade do preço do botijão, cerca de R$ 55, e o Auxílio Caminhoneiro e o Auxílio Taxista deixarão de existir.

Governo Federal vai pagar 4 auxílios em agosto; veja quem recebe e quando o dinheiro cai

Auxílio Brasil

Em agosto, aproximadamente 20 milhões de famílias cadastradas irão receber a quantia atualizada de R$ 600 do Auxílio Brasil liberada pelo Governo Federal.

Os pagamentos serão realizados pela Caixa Econômica Federal e tiveram a data antecipada, começando a distribuição da primeira parcela do benefício já no dia 09.

Terão o direito de receber o auxílio, famílias com uma renda mensal de até R$ 210 por integrante, e que já possuam inscrição no CadÚnico.

Com a ampliação orçamentária permitida pela PEC dos Auxílios, o Ministério da Cidadania está selecionando agora novos grupos familiares, com cadastro na plataforma do governo, para que possam também receber o benefício.

A partir do último Número de Identificação Social (NIS), o pagamento está previsto para iniciar no dia 09 de agosto, com fim no dia 22.

A situação do benefício pode ser consultada pelas famílias cadastradas por meio do aplicativo do Auxílio Brasil, disponível para Android e iOS.

Calendário de agosto do Auxílio Brasil:

NIS final 1 – 09 de agosto;

NIS final 2 – 10 de agosto;

NIS final 3 – 11 de agosto;

NIS final 4 – 12 de agosto;

NIS final 5 – 15 de agosto;

NIS final 6 – 16 de agosto;

NIS final 7 – 17 de agosto;

NIS final 8 – 18 de agosto;

NIS final 9 – 19 de agosto;

NIS final 0 – 22 de agosto.

Auxílio Gás

Com pagamentos a cada dois meses, cerca de 5,5 milhões de brasileiros beneficiados passarão a receber as novas parcelas turbinadas do Auxílio Gás, que passará de R$ 53 para R$ 112.

O benefício será pago seguindo o mesmo calendário do Auxílio Brasil, no entanto, este muda a quantidade de parcelas, que ao invés de cinco serão apenas três, pagas nos meses de agosto, outubro e dezembro.

Auxílio Caminhoneiro

A partir do dia 09 de agosto, quase 01 milhão de caminhoneiros autônomos devem receber as duas primeiras parcelas do novo benefício do Governo Federal, Auxílio Caminhoneiro.

Os profissionais cadastrados juntos ao Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), receberão R$ 2 mil, referentes ao pagamento do mês de julho e do próprio mês de agosto.

Independente da quantidade de veículos que possui, cada caminhoneiro autônomo cadastrado juntamente com o Ministério da Infraestrutura receberá mensalmente um benefício de R$ 1 mil até dezembro de 2022.

Estarão aptos à receber o benefício aqueles profissionais que tiverem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CPF válidos, além de ter realizado o cadastro no RNTRC até o dia 31 de maio.

Pagamentos do Auxílio Caminhoneiro:

1ª parcela: 09 de agosto;

2ª parcela: 09 de agosto;

3ª parcela: 24 de setembro;

4ª parcela: 22 de outubro;

5ª parcela: 26 de novembro;

6ª parcela: 17 de dezembro.

Auxílio Taxista

Até o final do ano, os profissionais cadastrados devem receber cerca de seis parcelas de benefício referentes ao novo programa, Auxílio Taxista.

O cadastro dos taxistas é realizado exclusivamente pelas Prefeituras e pelo Distrito Federal. Com isso, a única coisa que o interessado precisa fazer é garantir que os dados estão corretamente cadastrados e regulados junto à Prefeitura local.

O benefício será pago preferencialmente no dia 16 de agosto para as Prefeituras que tiverem realizado o cadastro juntamente ao Governo Federal até o dia 31 de julho.

Ainda não está definida a quantia exata do auxílio, porém, de acordo com uma normativa publicada no Diário Oficial da União, o valor máximo é de R$ 1 mil.

Datas de pagamento:

1ª Parcela – 16 de agosto para Prefeituras que cadastraram os motoristas até o dia 31 de julho, e no dia 30 de agosto para Prefeituras que cadastrarem os motoristas até o dia 15 de agosto;

2ª Parcela – 16 de agosto para Prefeituras que cadastraram motoristas até o dia 31 de julho, e no dia 30 de agosto para Prefeituras que cadastrarem os motoristas até o dia 15 de agosto;

3ª Parcela – Setembro (sem data definida);

4ª Parcela – Outubro (sem data definida);

5ª Parcela – Novembro (sem data definida);

6ª Parcela – Dezembro (sem data definida).

