Ladrão devolve celular a funcionária durante roubo a pizzaria: ‘Estou pagando’

Um assalto a uma pizzaria de Camaçari, na Bahia, acabou em uma cena pouco comum, na noite desta terça-feira (2). O bandido devolveu o celular que tinha pego de uma funcionária após ela afirmar que era um iPhone e que ela ainda estava pagando por ele.

“É um iPhone, para que você quer? Por favor… meu celular, eu estou pagando”, afirma a atendente durante o roubo, que foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. O ladrão, que estava armado e chega a apontar o revólver para ela, então, devolve o celular.

Os dois assaltantes fugiram em uma moto levando o dinheiro do caixa. O proprietário do estabelecimento, Lucas Franca, não informou o valor roubado, mas disse à reportagem que foi uma “pequena quantia em dinheiro”.

Essa foi a segunda vez que o estabelecimento foi assaltado em menos de dois meses. No final de junho, um homem armado e com uma toca ninja desceu de um carro prata e rendeu funcionários na frente da pizzaria, levando dinheiro do caixa e dois celulares.

O proprietário fez um desabafo nas redes sociais da pizzaria, onde afirma que “graças a Deus estamos todos bem” e agradece o apoio recebido. Segundo ele, a funcionária está abalada após o ocorrido.