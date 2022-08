Neurologista explica as causas e como se livrar das terríveis dores de cabeça

Uma coisa é fato: todo mundo já sentiu, em algum momento da vida, aquela dor chata de cabeça que foi capaz de estragar um dia inteiro de trabalho ou lazer.

E essa dor, que também pode ser conhecida como cefaleia, pode acontecer por diversos fatores. Alguns deles, passageiros.

Há, porém, algumas dores que podem indicar que algo não vai bem no corpo e que precisam ser devidamente analisadas por um profissional de saúde de confiança.

Neste sentido, entrevistamos a Dra Lorena Bochenek, que é formada pela Faculdade de Medicina de Gurupi, com residência médica em Neurologia pela Universidade Federal da Bahia.

Atualmente, a médica atua na área de neurologia na Clínica Popular da Saúde. Veja a entrevista na íntegra:

O que é cefaleia?

Dra. Lorena Bochenek: Dor de cabeça, ou cefaleia, é uma condição frequente, de intensidade variável e características distintas. Essa é uma condição bastante comum, capaz de atingir pacientes nas mais diferentes faixas etárias. A cefaleia também pode surgir no conjunto de sintomas de outras doenças e condições médicas, servindo como um alerta de que algo não está funcionando direito no corpo e isso precisa ser verificado por um médico qualificado.

Quais são os tipos de cefaleia?

Dra. Lorena Bochenek: Ao todo, existem mais de 150 tipos de dor de cabeça, que são classificados de acordo com a origem da dor. Entre os principais tipos de cefaleia, podemos destacar cefaleia tensional, resultado de um processo de tensão muscular ou de estresse, enxaqueca, de origem biológica e dor incapacitante, cefaleia em salvas, costuma ser unilateral e pulsante, e cefaleia cervicogênica, originada do pescoço relacionado à coluna vertebral.

Quais os sintomas?

Dra. Lorena Bochenek: A cefaleia pode se apresentar somente como uma simples dor de cabeça, sem a presença de nenhum sinal adicional, ou também surgir com sintomas como náuseas, sensibilidade à luz e aos cheiros, caracterizando uma enxaqueca.

Como é feito o diagnóstico?

Dra. Lorena Bochenek: O diagnóstico dos diferentes tipos de cefaleia começa pelo levantamento da história do paciente e pelo exame clínico e neurológico com o objetivo de determinar as causas e as características da dor. Alguns exames de sangue e de imagem, como ressonância magnética, tomografia de crânio e estudo de liquor podem ser necessários para estabelecer o diagnóstico diferencial.

Qual o tratamento?

Dra. Lorena Bochenek: O tratamento da cefaleia vai depender diretamente do tipo de cefaleia que a pessoa possui. Existem medicamentos variados que podem auxiliar a diminuir a dor da cefaleia, que devem ser administrados de acordo com o tipo de cefaleia, educação em dor para gerenciar hábitos preventivos, tratamento psicoterápico e atividade física que controlam a dor.